Известный сатирик Виктор Коклюшкин рассказал, почему распался брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, к этому причастны некие "третьи силы".
"Очевидно, что в их расставании заинтересованы «третьи силы», силы очень коварные. Потому что не было интереса ни у Петросяна, ни у Лены расставаться. Они могли не жить вместе как муж и жена, но пара у них была крепкая, работали они вместе", — цитирует сатирика "Teleprogramma.pro".
Коклюшкин считает, что такой долгий брак артистов-партнеров, уже не очень молодых, — это уже скорее рабочий союз, скрепленный дружескими отношениями, которые не могут разрушить никакие случайные интрижки.
"Петросян со Степаненко с 75-го года, с той поры Лена у него работает. Они прошли длинный, трудный и победный путь вместе. И разрушать все это на склоне лет ни одному из них ну никак не выгодно. Это выгодно кому-то другому третьему!" — уверен сатирик.
Финальные "Мстители" стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» собрал 2,7902 млрд долларов в...
Виктор Коклюшкин рассказал, почему распался брак Петросяна и Степаненко
Сатирик уверен, что здесь не обошлось без вмешательства...
Группа "Грибы" выпустила новый клип после двухлетнего перерыва теперь коллектив называется Grebz
Участники украинской рэп-группы «Грибы» выпустили...
Metallica спела "Группу крови" на русском языке (1)
21 июля американская рок-группа Metallica в рамках мирового...
Плохие новости: сестра Ольги Бузовой тоже запела (4)
Анна Бузова — младшая сестра популярной российской...
TOP новостей
Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве (2)
Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на...
В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии
В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии...
Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.
Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...
Всю неделю в Литве будут проходить полицейские рейды (1)
С 22 июля по всей Литве полиция больше внимания будет...