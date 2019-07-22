Виктор Коклюшкин рассказал, почему распался брак Петросяна и Степаненко

Известный сатирик Виктор Коклюшкин рассказал, почему распался брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, к этому причастны некие "третьи силы".

"Очевидно, что в их расставании заинтересованы «третьи силы», силы очень коварные. Потому что не было интереса ни у Петросяна, ни у Лены расставаться. Они могли не жить вместе как муж и жена, но пара у них была крепкая, работали они вместе", — цитирует сатирика "Teleprogramma.pro".

Коклюшкин считает, что такой долгий брак артистов-партнеров, уже не очень молодых, — это уже скорее рабочий союз, скрепленный дружескими отношениями, которые не могут разрушить никакие случайные интрижки.

"Петросян со Степаненко с 75-го года, с той поры Лена у него работает. Они прошли длинный, трудный и победный путь вместе. И разрушать все это на склоне лет ни одному из них ну никак не выгодно. Это выгодно кому-то другому третьему!" — уверен сатирик.