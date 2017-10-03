ВИДЕО: Звездные подруги, которые перестали общаться

Вспоминаем громкие и неожиданные ссоры известных и, казалось бы, самых преданных подруг: Дарья Пынзарь и Евгения Феофилактова, Кэти Перри и Тэйлор Свифт, Ксения Собчак и Тина Канделаки, Гвинет Пэлтроу и Мадонна, Виктория Боня и Мария Кожевникова, Челси Хэндлер и Дженнифер Энистон, Алена Водонаева и Айза Анохина, Деми Ловато и Селена Гомес, Катя Жужа и Ксения Бородина, Юля Волкова и Лена Катина.