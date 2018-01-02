ВИДЕО: Знаменитости, которые расстались или развелись в 2017 году

Год подходит к концу, а значит — это время подводить итоги. В этом видео вы узнаете, какие звезды расстались или развелись в 2017 году.
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