ВИДЕО: Журналистка расплакалась после интервью с Рики Мартином

Корреспондентка американского телеканала WGN Ана Белавал расплакалась от радости после интервью с популярным пуэрториканским поп-музыкантом Рики Мартином.

На видео, которое было снято сразу после интервью с артистом, журналистка, уверенная, что прямой эфир закончился, делится эмоциями о разговоре с кумиром. Она не подозревает, что ее прекрасно слышат и певец, и ведущие в студии. "Серьезно, она расплакалась", — отметил один из них.

В то же время Белвал продолжает восхвалять Мартина и начинает шутить о том, что хотела бы стать частью жизни певца и заботиться о его детях, совершенно не подозревая о том, что он внимательно слушает ее. "Мне очень понравилось то, что я услышал", — отмечает Мартин в конце ее монолога, чем практически доводит журналистку до истерики.

Рики Мартин — автор культового трека Livin' la Vida Loca, который сделал музыканта одним из самых популярных в мире испаноязычных певцов. Песня была распродана тиражом восемь миллионов копий. Всего Мартину удалось распродать более 85 миллионов копий альбома.

Lenta.ru
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