Фанатка встречала Филиппа после выступления в толпе у концертного зала, а когда он вышел к автомобилю, стала кричать: "Я твоя жена, вернись ко мне! Я люблю тебя, блин! К себе забери в машину". "Она явилась вновь", - отреагировал певец.
Это уже не первый случай, когда Пушина преследует артиста. Три года назад она пробралась на закрытую репетицию и предложила Филиппу помыть его в джакузи.
ВИДЕО: Я люблю тебя, блин! Киркорова снова преследует его "жена"
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