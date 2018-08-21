ВИДЕО: Я люблю тебя, блин! Киркорова снова преследует его "жена"

Фанатка встречала Филиппа после выступления в толпе у концертного зала, а когда он вышел к автомобилю, стала кричать: "Я твоя жена, вернись ко мне! Я люблю тебя, блин! К себе забери в машину". "Она явилась вновь", - отреагировал певец.

Это уже не первый случай, когда Пушина преследует артиста. Три года назад она пробралась на закрытую репетицию и предложила Филиппу помыть его в джакузи.