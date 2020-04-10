ВИДЕО: "Я крутая тетка". Лолита Милявская пришла к Урганту в "голом" комбинезоне

8 апреля в Instagram артистки появился видеоролик, где Лолита в крайне смелом наряде собирается на эфир к Ивану Урганту. Нюдовый комбинезон со стразами полностью облегает тело артистки, демонстрируя, что от всего лишнего она успешно избавилась. "По-моему, я крутая тетка", - резюмировала певица, обращаясь к подписчикам.