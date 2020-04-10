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Российская певица Лолита Милявская после расставания с четвертым мужем хорошеет не по дням, а по часам.
ВИДЕО: "Я крутая тетка". Лолита Милявская пришла к Урганту в "голом" комбинезоне
© RIA/Scanpix

8 апреля в Instagram артистки появился видеоролик, где Лолита в крайне смелом наряде собирается на эфир к Ивану Урганту. Нюдовый комбинезон со стразами полностью облегает тело артистки, демонстрируя, что от всего лишнего она успешно избавилась. "По-моему, я крутая тетка", - резюмировала певица, обращаясь к подписчикам.

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