ВИДЕО: "Взрослая женщина занимается ерундой". Аниту Цой обвинили в живодерстве

В ролике можно увидеть, как артистка подбрасывает питомца, но не может его поймать, и кот падает на землю. Комментаторы раскритиковали Цой за жестокое отношение к животным и отметили, что не ожидали от нее подобного поведения. "Взрослая женщина,а занимается такой ерундой. А вас никто так еще не испытывал - можете вы летать или нет? Советую", — написали в комментариях подписчики.

В другом посте Цой оправдалась за опубликованное видео. Она рассказала, что с детства окружена животными, и сейчас в ее доме проживают несколько собак и кошек. Певица отметила, что стоит любить не только животных, но и друг друга. Она призвала не опускаться до ссор и распрей.

Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.