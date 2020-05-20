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Аниту Цой обвинили в живодерстве из-за швыряния кота. Пользователей возмутило видео, опубликованное в Instagram-аккаунте звезды.
ВИДЕО: "Взрослая женщина занимается ерундой". Аниту Цой обвинили в живодерстве
© RIA / Scanpix

В ролике можно увидеть, как артистка подбрасывает питомца, но не может его поймать, и кот падает на землю. Комментаторы раскритиковали Цой за жестокое отношение к животным и отметили, что не ожидали от нее подобного поведения. "Взрослая женщина,а занимается такой ерундой. А вас никто так еще не испытывал - можете вы летать или нет? Советую", — написали в комментариях подписчики.

В другом посте Цой оправдалась за опубликованное видео. Она рассказала, что с детства окружена животными, и сейчас в ее доме проживают несколько собак и кошек. Певица отметила, что стоит любить не только животных, но и друг друга. Она призвала не опускаться до ссор и распрей.

Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.

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A post shared by Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy) on May 16, 2020 at 7:18pm PDT
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A post shared by Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy) on May 18, 2020 at 7:03pm PDT

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