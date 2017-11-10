ВИДЕО: Вышел новый клип "Ленинграда" про любовь и смерть

Сюжет клипа - адаптированная к российским реалиям история Бонни и Клайда. Герой ролика, которого сыграл актер Александр Паль, после ограбления банка кутит напропалую. Однако далее зритель узнает, что он пережил трагедию - на ограбление он пошел с любимой девушкой, которая погибла, и теперь ему и самому умирать не страшно.

В песне традиционно звучит ненормативная лексика.