ВИДЕО: Вышел новый клип "Ленинграда" про любовь и смерть

Группа "Ленинград" опубликовала в Сети новый клип на песню "Вояж". Буквально за несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров.

Сюжет клипа - адаптированная к российским реалиям история Бонни и Клайда. Герой ролика, которого сыграл актер Александр Паль, после ограбления банка кутит напропалую. Однако далее зритель узнает, что он пережил трагедию - на ограбление он пошел с любимой девушкой, которая погибла, и теперь ему и самому умирать не страшно.

В песне традиционно звучит ненормативная лексика.

Delfi.ua
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