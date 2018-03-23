ВИДЕО: Вышел финальный трейлер "Дэдпула 2"

В сети появился финальный трейлер картины "Дэдпул 2".
"Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча является сиквелом картины 2016 года и 12-м фильмом из киносерии "Люди Икс". Главную роль в обеих лентах исполнил Райан Рейнольдс. В картине также сыграли Морена Баккарин, Ти Джей Миллер и Джош Бролин.
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