ВИДЕО | "Выбита челюсть". Иосиф Пригожин напомнил, как доставалось Валерии от прошлого мужа

По словам Пригожина, окружающие Валерии прекрасно знали о происходящем в ее семье, но по каким-то причинам оставляли это без внимания.
“Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем. Но ей никто не помог — даже коллеги по цеху, при том что были свидетелями. Вот если вы посмотрите “Песню года-94”, то увидите: ее там только с одной стороны показывают, потому как челюсть у нее выбита, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда выезжали на Майорку, рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал”, — поделился Иосиф, который сейчас заинтересован в совершенствовании законодательства, защищающего женщин от домашнего насилия.
Хрупкая певица была совершенно беззащитна перед Шульгиным, и он, в свою очередь, пользовался этим. Александр забрал у супруги все, что она заработала своим трудом: деньги, жилье, оставив ее с маленькими детьми без средств к существованию.
“Она уехала к родителям в Аткарск, в двухкомнатную квартиру. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там жили шесть человек. Как в общаге! При этом заработала она к тому времени 25-30 миллионов долларов!” — продолжил Пригожин.
С появлением Иосифа жизнь Валерии кардинально поменялась. Продюсер, который сам является многодетным отцом, стал хорошим папой для детей артистки. Сегодня наследники звезды с ужасом вспоминают жизнь с Шульгиным и надеются, что им не придется больше встречаться. Да и сам Александр не горит желанием увидеть детей.
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