Телевизионное шоу-конкурс создано специально для талантливых детей и подростков и одновременно является социальным проектом, который помогает оставшимся без попечения родителей детям заявить о себе широкой аудитории.

Эдгар, по его словам, живет в детдоме уже полгода, и очень хочет вернуться к родителям. У его мамы, как рассказал мальчик, сейчас нет жилья и необходимого для опеки дохода, а отец работает за границей и обещал сыну забрать его с собой.