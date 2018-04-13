Спустившись со сцены к зрителям, Вера пела, прогуливаясь вдоль первого ряда, но в темноте зала не разглядела преграждающую путь лестницу, споткнулась? запуталась ногами в длинной юбке и упала. Но продолжила петь, как будто ничего не случилось. После того, как Брежнева закончила петь, она пошутила: "Не всегда легок путь артиста".