Спустившись со сцены к зрителям, Вера пела, прогуливаясь вдоль первого ряда, но в темноте зала не разглядела преграждающую путь лестницу, споткнулась? запуталась ногами в длинной юбке и упала. Но продолжила петь, как будто ничего не случилось. После того, как Брежнева закончила петь, она пошутила: "Не всегда легок путь артиста".
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