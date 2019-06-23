Певица Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram пикантным видео. На нем артистка в слоу-мо выныривает из бассейна в соблазнительном черном бикини.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 21 Июн 2019 в 8:08 PDT

Поклонники Брежневой пришли в настоящий экстаз. Не удержаться от комплиментов было просто невозможно!