Ведущий юмористического шоу Laikykitės ten ("Держитесь там") обратился к латышам с просьбой простить премьер-министра Саулюса Сквернялиса за слова о том, что латыши литовцам не братья, а конкуренты. "Он еще молодой, - заявил Тапинас, - и только учится помалкивать".
Он также попросил не сердиться на президента Литвы, не приехавшую на празднование 100-летия Латвии. "Мы ведь не обижаемся, что вы выиграли Евровидение и попали на чемпионат по футболу", - сказал ведущий, завершив обращение песней о литовско-латвийской дружбе.
Жители Латвии уже оценили юмористическое обращение соседей. Особенно растрогало латышей то, что Андрюс Тапинас обратился к ним на латышском языке.
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