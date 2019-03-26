В Сети появился видеоролик, в котором популярный литовский телеведущий Андрюс Тапинас попросил латышей не судить строго премьер-министра Литвы за недавние высказывания.
„Laikykitės ten“
© Stopkadras

Ведущий юмористического шоу Laikykitės ten ("Держитесь там") обратился к латышам с просьбой простить премьер-министра Саулюса Сквернялиса за слова о том, что латыши литовцам не братья, а конкуренты. "Он еще молодой, - заявил Тапинас, - и только учится помалкивать".

Он также попросил не сердиться на президента Литвы, не приехавшую на празднование 100-летия Латвии. "Мы ведь не обижаемся, что вы выиграли Евровидение и попали на чемпионат по футболу", - сказал ведущий, завершив обращение песней о литовско-латвийской дружбе.

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Жители Латвии уже оценили юмористическое обращение соседей. Особенно растрогало латышей то, что Андрюс Тапинас обратился к ним на латышском языке.

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