В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.

"Растяжка так же важна, как и пампинг", — подписал ролик Шварценеггер.