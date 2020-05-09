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Актер Арнольд Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и разыграл пользователей сети.
В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.
"Растяжка так же важна, как и пампинг", — подписал ролик Шварценеггер.
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Flexibility is as important as the pump.
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