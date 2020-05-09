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Актер Арнольд Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и разыграл пользователей сети.
Arnoldas Schwarzeneggeris
Arnoldas Schwarzeneggeris
© Scanpix / Reuters

В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.

"Растяжка так же важна, как и пампинг", — подписал ролик Шварценеггер.

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Flexibility is as important as the pump.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on May 7, 2020 at 11:25am PDT

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