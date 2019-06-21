На сцену Ольга вышла в серебристом боди, ее выступление для выпускников сопровождал балет "Тодес". Фрагмент концерта Бузова опубликовала в Instagram. Часть подписчиков написали восторженные комментарии в адрес певицы, отметив ее спортивную фигуру. Другие же раскритиковали ее за недостаточно хорошую, по их мнению, пластичность танцевальных движений Ольги и с недоумением отметили ее наряд.
View this post on Instagram
Кремль - ✅ Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие ❤️❤️❤️ Какие вы Все красивые и счастливые 🙏🏻 Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь ❤️❤️❤️ Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится 😇 Ваша Ольга Бузова & @todes_official 🕊 #водица💦#танцуйподбузову#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#Бузова#Buzova
ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова смутила...
Шепелева травят в соцсетях из-за родни Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что стал объектом...
"Умру через 3 месяца": сраженная раком Яковлева довела зрителей до слез (1)
Актриса Александра Яковлева отыграла последний...
На волоске: жизнь Киркорова и его детей оказалась под угрозой (3)
Самолет с народным артистом Филиппом Киркоровым на...
TOP новостей
Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек (105)
ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века...
Погода: на праздник Ивана Купалы осадков не ожидается (1)
В пятницу днём через Литву пройдет холодный...
После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой?
По мере приближения длинных летних выходных Ивана...
Глава МИД Литвы призывает грузин избегать насилия после столкновений у парламента (11)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает (27)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...