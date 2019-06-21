ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой

На сцену Ольга вышла в серебристом боди, ее выступление для выпускников сопровождал балет "Тодес". Фрагмент концерта Бузова опубликовала в Instagram. Часть подписчиков написали восторженные комментарии в адрес певицы, отметив ее спортивную фигуру. Другие же раскритиковали ее за недостаточно хорошую, по их мнению, пластичность танцевальных движений Ольги и с недоумением отметили ее наряд.

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Кремль - ✅ Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие ❤️❤️❤️ Какие вы Все красивые и счастливые 🙏🏻 Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь ❤️❤️❤️ Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится 😇 Ваша Ольга Бузова & @todes_official 🕊 #водица💦#танцуйподбузову#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#Бузова#Buzova A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 20, 2019 at 11:31am PDT