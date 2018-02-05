ВИДЕО: В СМИ попала запись автоаварии с Умой Турман

Во время съемок фильма "Убить Билла" Ума Турман попала в аварию на кабриолете. После 15-летней борьбы с продюсерами ленты за право на кадры со столкновением актрисе удалось заполучить видеозапись, ее опубликовала газета The New York Times.
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© AFP/Scanpix

По словам Турман, она долгое время отказывалась садиться за руль автомобиля: артистка опасалась, что тот был неисправен, и требовала, чтобы сцену сняли с каскадером. Однако режиссер фильма Квентин Тарантино заверил ее, что кабриолет в полном порядке и поездка по прямой дороге будет безопасной. Он потребовал от Турман разогнаться до 65 километров в час, чтобы ее волосы "развевались в правильном направлении".

"Но это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой", — отметила артистка. В итоге машину занесло, и Турман врезалась в дерево. На записи видно, как после аварии к ней подходит Тарантино, проверяя ее состояние. Актриса попала в больницу с многочисленными ушибами.

Miramax долгое время отказывалась предоставить Турман видеозапись аварии. Турман получила ролик лишь после секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном, основателем продюсерской компании.

Lenta.ru
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