ВИДЕО: В Сети появилась инсценировка драки Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Таблоиды уже с момента свадьбы принца Гарри и Меган Маркл периодически сообщают о якобы противостоянии и напряженных отношениях между супругами принцев.
Vimbldono turnyro viešnios
© Vida Press

Слухи дошли до таких масштабов, что Кенсингтонский дворец официально попросил прекратить травлю герцогинь Кембриджской и Сассекской.

Несмотря на все усилия, усмирить любителей обсуждать личную жизнь королевской семьи пока не удается. А на днях в Сети появилось видео с инсценировкой драки между Кейт и Меган с участием двойников. Как сообщается, автором ролика является британский фотограф Элисон Джексон, известная по фотосессиям на тему британских монархов с привлечением актеров, похожих на членов королевской семьи.

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