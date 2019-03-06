Слухи дошли до таких масштабов, что Кенсингтонский дворец официально попросил прекратить травлю герцогинь Кембриджской и Сассекской.
Несмотря на все усилия, усмирить любителей обсуждать личную жизнь королевской семьи пока не удается. А на днях в Сети появилось видео с инсценировкой драки между Кейт и Меган с участием двойников. Как сообщается, автором ролика является британский фотограф Элисон Джексон, известная по фотосессиям на тему британских монархов с привлечением актеров, похожих на членов королевской семьи.
ВИДЕО: В Сети появилась инсценировка драки Кейт Миддлтон и Меган Маркл
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