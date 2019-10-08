ВИДЕО: В Сети показали аварию, в которой погиб Виктор Цой

Премьера ленты пройдет в 2020 году, когда исполнится 30 лет со дня гибели Цоя. Сам музыкант не станет главным героем ленты, пишет FilmPro, события фильма происходят уже после его смерти.
Как поясняет Учитель, это не биографическое, а мифологическое кино, исследующее феномен популярности Цоя. Образ звезды советского рока будет раскрываться через реплики, диалоги и эмоциональные реакции его ближайшего окружения. Одной из центральных фигур станет водитель автобуса, с которым столкнулся "Москвич" Цоя.
Известно, что съемки проходят в Ленинградской области - в Латвию везти аппаратуру проблематично, к тому же каскадеры, с которыми работает режиссер, тоже из Санкт-Петербурга.
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