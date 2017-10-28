В интервью Дудю Собчак отметила, что она — первая женщина, которую тот позвал в свою программу. Ургант заявляет, что он — "первый мужчина, переодетый в женщину", который попал на передачу Дудя.

Ургант также сообщил о планах приготовить "очень большую кулебяку", которую он планирует "съесть один". "Но чтобы приготовить эту кулебяку, Юра, мне, как любому другому гражданину Российской Федерации, мне для приготовления гигантской кулебяки необходим противень. Поэтому я, Иван Ургант, — кандидат-"противень", — заключил ведущий.

25 октября "Дождь" со ссылкой на троих знакомых Собчак сообщал, что она перед выборами может изменить имя и фамилию, добавив в них слова "против всех". "Обсуждалось, что было бы здорово, если бы там [в избирательном бюллетене — Дождь] было так: "Ксения Собчак — против всех"", — говорил один из собеседников телеканала. Другой источник говорил, что телеведущая может полностью заменить имя и фамилию на "Против всех".

Ранее Ургант снял пародию на первый предвыборный ролик Собчак, а до этого планы по выдвижению высмеял ведущий Максим Галкин, предложивший ей "немного усилить" предвыборный штаб.

"Если Ксения Собчак — президент, то Ксения Бородина — премьер-министр: девочки могут заседать прямо на Красной площади, там тоже есть лобное место, они привыкли. Министр здравоохранения — Гнойный, министр иностранных дел — Шнуров, нас все равно нигде не любят, а он сможет послать смачно на международных переговорах. Министр финансов — Мавроди, тырить так тырить, председатель Госдумы — ресторатор, пошумим! Комитет по делам молодежи — безусловно, Диана Шурыгина, комитет по защите животных и окружающей среды — Алексей Панин", — написал Галкин.