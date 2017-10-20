Ургант надел синюю рубашку, очки и парик с длинными светлыми волосами, полностью копируя стиль телеведущей из ее видео.

"Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36", — начал он свое обращение, намекая на нестыковки в названном Собчак возрасте в статье и видеоролике.

Видео длится две минуты и завершается призывом голосовать за Урганта.

"Иван Ургант. Против всех, да не всех!" — заключил он.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой "против всех".