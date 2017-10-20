Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты.

Ургант надел синюю рубашку, очки и парик с длинными светлыми волосами, полностью копируя стиль телеведущей из ее видео.

"Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36", — начал он свое обращение, намекая на нестыковки в названном Собчак возрасте в статье и видеоролике.

Видео длится две минуты и завершается призывом голосовать за Урганта.

"Иван Ургант. Против всех, да не всех!" — заключил он.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой "против всех".

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Тарантино признался, что знал о домогательствах со стороны Вайнштейна (1)

Известный американский режиссер Квентин Тарантино...

Ирина Дубцова рассказала о тирании мужа

Певица Ирина Дубцова дала откровенное интервью. Она...

ВИДЕО: Ургант сделал пародию на предвыборный ролик Собчак (4)

Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на...

Супруга Армена Джигарханяна уволилась из театра (3)

Супруга актера Армена Джигарханяна Виталина...

Звезда мыльных опер Вероника Кастро отмечает 65-летие (1)

19 октября 65-летний юбилей празднует звезда...

TOP новостей

Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (4)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...

Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив

В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (45)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...

Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (18)

Расширение возможности двойного гражданства в Литве...

Посол Литвы рассказал о рельсовых боях с Латвией, газовом рае и школах нацменьшинств (25)

Латвия и Литва не построили общих атомной станции и...