ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости

"Я поняла, что когда говорю о чем-то в ярости, я обычно сожалею о том, как это было сказано. Поэтому я жду, чтобы моя злость ушла. И когда я буду готова, я скажу, что должна сказать", — объяснила Турман, делая паузы перед каждым предложением и демонстрируя явное раздражение.
Пост Али стал вирусным, набрав более 200 тысяч лайков. В комментариях пользователи позавидовали умению Турман сдерживать себя.
Ума Турман снималась в таких фильмах, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Убить Билла 2". Продюсером этих лент выступил Харви Вайнштейн, которого в октябре обвинили в домогательствах десятки актрис, среди которых Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.
Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg— Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 4, 2017
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