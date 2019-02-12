Режиссером приключенческой картины выступил Гай Ричи, а главные роли исполнили Мена Массуд, Наоми Скотт, Билли Магнуссен, Назим Педрад, а также Уилл Смит, который в ролике предстал в образе большого и мускулистого синего джинна, что сильно удивило зрителей.
В комментариях на YouTube многие отметили, что его персонаж выглядит ужасно, попросили засунуть джинна обратно в лампу и сравнили его со Шреком. "Хотел бы я как-нибудь стереть эту мерзость из своей памяти навсегда", — написал один из пользователей под трейлером.
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