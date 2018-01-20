ВИДЕО: Том Круз получил очередной перелом на съемках

Как выяснил таблоид TMZ, съемки возобновились на прошлой неделе в Лондоне. На днях Круз должен был сниматься в эпизоде, в котором он выпрыгивает из окна. Источники TMZ утверждают, что актер поскользнулся и получил травму.

Изданию не удалось выяснить характер травм Круза, однако репортеры сумели разглядеть, как на следующий день он прибыл на съемочную площадку, опираясь на костыли.

Напомним, 55-летний актер старается выполнять все, даже самые рискованные трюки, без помощи каскадеров. А недавно он с гневом отверг предположения об использовании накладных ягодиц и заверил, что показывает себя в кино таким, какой он есть.

В августе 2017 года он получил серьезную травму, пытаясь перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома на съемках фильма "Миссия невыполнима - 6". Актер не смог допрыгнуть до парапета и довольно сильно ударился о стену дома, заработав сложный перелом лодыжки.