Навка сейчас отдыхает в Австрии на горнолыжном курорте. Спортсменка уехала в горы с дочерью Надей и друзьями — Ольгой Слуцкер с детьми и Кристиной Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой. Все вместе они приятно проводят время: катаются на лыжах, посещают местные рестораны. В один из дней, когда всем уже надоели спуски и подъемы на лыжах, а у младших детей закончились занятия по покорению горных склонов, вся веселая компания отправилась на каток. Дочь Навки уже умеет кататься сама, а вот сыновья Ольги Слуцкер еще нет. Навка, как самая опытная фигуристка из всех присутствующих, вызвалась научить 4-летних мальчишек кататься самостоятельно.
И вдруг Татьяна, наблюдая за первыми успехами юных учеников, упала прямо на лед! Этого не ожидал никто, в том числе и она сама. Мастерство не подвело: упала фигуристка правильно — на “пятую точку”. Но все равно сильно ударилась ногой. “Теперь будет синяк!” — авторитетно заявили поклонники Татьяны, когда она поделилась видеозаписью своего конфуза в Сети.
“Да-да, — смеется фигуристка. — Татьяна Навка тоже падает!”
ВИДЕО: Татьяна Навка оконфузилась на льду
Татьяна Навка, сама того не желая, удивила своих друзей...
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