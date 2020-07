Видео танца Пугачевой в мини-шортах взорвало Сеть

View this post on Instagram

—Вот уж неожиданно!И не то,что Алла танцует,а то,что под Гагарину... • Но,Боже,как танцует,тащусь уже который раз за вечер❗️❣️ • #аллапугачева #алла #аллуся #аллочка #аллапугачёва #пугачева #пугачёва #пугачеваалла #туса #танцы #моякудряшка #ноги #ножки #навсевремена #2020 #примадонна #певица #женщинакотораяпоет #gucci #allapugacheva #alla #russia #moskow #party #love #pugacheva #allochka #primadonna #beauty #curly

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@allapugacheva___) on Jul 22, 2020 at 12:53pm PDT