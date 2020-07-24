Видео танца Пугачевой в мини-шортах взорвало Сеть

Для этого выхода 71-летняя певица выбрала свой излюбленный total black look с акцентом на стройные ноги. Народная артистка СССР нарядилась в черный удлиненный пиджак и мини-шорты, которые обнажили ее стройные ноги, облаченные в черные колготы и туфли с каблуком. Примадонна дополнила свой образ крупным аксессуаром и стильной прической с распущенными длинными волосами. Ролик быстро начал набирать популярность в Сети. В комментариях к посту фанаты засыпали звезду комплиментами.