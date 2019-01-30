Успехами сына артист похвастался в Instagram, написав: "Гарри дает! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров".
Ранее Галкин также демонстрировал и успехи Лизы - сестренки Гарри, которая тоже делает успехи в плаванье. По словам Максима, дети регулярно тренируются, в том числе и в бассейне, который семья оборудовала в своем большом подмосковном поместье.
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Гарри даёт! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров 🏊🏻♂️ #гарригалкин
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