Успехами сына артист похвастался в Instagram, написав: "Гарри дает! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров".

Ранее Галкин также демонстрировал и успехи Лизы - сестренки Гарри, которая тоже делает успехи в плаванье. По словам Максима, дети регулярно тренируются, в том числе и в бассейне, который семья оборудовала в своем большом подмосковном поместье.