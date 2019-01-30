Российский шоумен Максим Галкин опубликовал видеоролик со спортивными достижениями одного из своих 5-летних близнецов - сына Гарри.
Alla Pugačiova, Maksimas Galkinas ir jų dvynukai
© Instagram

Успехами сына артист похвастался в Instagram, написав: "Гарри дает! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров".

Ранее Галкин также демонстрировал и успехи Лизы - сестренки Гарри, которая тоже делает успехи в плаванье. По словам Максима, дети регулярно тренируются, в том числе и в бассейне, который семья оборудовала в своем большом подмосковном поместье.

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A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 11, 2018 at 3:10am PDT

SHOWTIME!
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