ВИДЕО: Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram новое семейное видео с 5-летним сыном Гарри.
В ролике мальчик играет с песком на пляже. Он объясняет своему отцу, что копает яму для того, чтобы спрятаться в ней от назойливых папарацци.
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Лайфхак от Гарри 😊 #гарригалкин #елизаветагалкина
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