ВИДЕО: Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram новое семейное видео с 5-летним сыном Гарри.
Ala Pugačiova su Maksimu Galkinu ir vaikais
© Instagram

В ролике мальчик играет с песком на пляже. Он объясняет своему отцу, что копает яму для того, чтобы спрятаться в ней от назойливых папарацци.

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Лайфхак от Гарри 😊 #гарригалкин #елизаветагалкина

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Aug 21, 2019 at 1:08am PDT

Gazeta.ru

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