Студия "Квартал-95" показала первую пародию на своего бывшего коллегу, а теперь президента Украины Владимира Зеленского.
Volodymyras Zelenskis
© Reuters / Scanpix

В Сети появились записи выступления комиков, сделанные зрителями. В пародийном номере актер, исполняющий роль президента, пытается вспомнить имя главы своего бюро Андрея Богдана, поет о нем песню, а также шутит о спортивной жизни Зеленского.

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