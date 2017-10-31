ВИДЕО: Стилист Алексей Солтан — об эпатаже, сексе за деньги и семье

В новом выпуске своего видеоблога Лев Тотсамый побеседовал с известным в Эстонии стилистом Алексеем Солтаном. По словам Солтана, он не слушает мнение хейтеров, а фразу “на тебя же дети смотрят” не воспримает вообще, ведь у него у самого есть двое детей. Смотрите видео и комментируйте!
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
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