ВИДЕО: Стилист Алексей Солтан — об эпатаже, сексе за деньги и семье

В новом выпуске своего видеоблога Лев Тотсамый побеседовал с известным в Эстонии стилистом Алексеем Солтаном. По словам Солтана, он не слушает мнение хейтеров, а фразу “на тебя же дети смотрят” не воспримает вообще, ведь у него у самого есть двое детей. Смотрите видео и комментируйте!