ВИДЕО: Скандальный актер Алексей Панин привязал дочь к батарее

Актер Алексей Панин у себя в соцсетях показал спорный ролик о том, как воспитывает дочь.
© RIA/Scanpix

На видео, опубликованном "Рен ТВ", видно, как артист затаскивает дочь на кухню и привязывает ее ремнем к батарее за мусор в комнате.

На просьбы девочки отвязать ее Панин отвечает, что это сделает бабушка. Большинство фолловеров Панина решили, что видео является пранком и на самом деле он не издевался над ребенком.

Анна — дочь актера от модели Юлии Юдинцевой. После борьбы за опеку в 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить Аню у себя.

Gazeta.ru
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