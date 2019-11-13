ВИДЕО: Скандальный актер Алексей Панин привязал дочь к батарее

На видео, опубликованном "Рен ТВ", видно, как артист затаскивает дочь на кухню и привязывает ее ремнем к батарее за мусор в комнате.

На просьбы девочки отвязать ее Панин отвечает, что это сделает бабушка. Большинство фолловеров Панина решили, что видео является пранком и на самом деле он не издевался над ребенком.

Анна — дочь актера от модели Юлии Юдинцевой. После борьбы за опеку в 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить Аню у себя.