ВИДЕО | Сестра Жанны Фриске показала, как сейчас выглядит квартира умершей певицы

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года, но поклонники и близкие артистки все еще помнят о ней. Особенно тяжело пришлось родственникам звезды, которые долго не могли смириться с ее кончиной. Сегодня сестра артистки Наталья решила сделать фанатам подарок: она показала интерьер в квартире Жанны.

«Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали, все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки», — рассказала Наталья.

Квартира Жанны оформлена в светлых тонах. На стене в спальне имеется большое панно с лесным пейзажем. В этой комнате расположен туалетный столик, на котором сохранились любимые духи певицы. Рядом находится гардероб с одеждой Фриске.

По словам родственников, они специально не трогали вещи, чтобы сохранить память о Жанне. На туалетном столике все еще лежит любимая расческа певицы и средство для ног, которым она пользовалась перед выходом на сцену.

Особенную слабость Фриске испытывала к сумкам. У певицы скопилась огромная коллекция аксессуаров самых разных форм и размеров. Около входной двери располагаются полки с обувью. Жанна была поклонницей туфель на высоком каблуке, поэтому часто покупала новые модели.

Поклонников тронуло, что в квартире сохранились и вещи сына певицы Платона. Так, на столе в кухне лежит соска мальчика, а в гардеробной нашлось место для детских носочков.