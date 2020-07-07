aA
Российский шоумен Сергей Светлаков проводит лето на Алтае. Вместе с артистом отдыхают его жена Антонина и двое их сыновей, а также дочь от первого брака.
ВИДЕО: Сергей Светлаков впервые показал всю свою семью
© DELFI.lv

Семья устраивает прогулки на озера, катается на водных мотоциклах, ходит в горы и даже полным составом сплавилась по реке. И впервые Светлаков опубликовал в социальных видео, где можно увидеть вместе всех его детей - 12-летнюю Настю, 7-летнего Ивана и 3-летнего Макисма.

View this post on Instagram

A post shared by Сергей Светлаков (@ssvetlakov) on Jul 6, 2020 at 2:00am PDT
View this post on Instagram

A post shared by Сергей Светлаков (@ssvetlakov) on Jul 5, 2020 at 1:11am PDT
View this post on Instagram

A post shared by Сергей Светлаков (@ssvetlakov) on Jul 3, 2020 at 11:13pm PDT
View this post on Instagram

A post shared by Сергей Светлаков (@ssvetlakov) on Jul 2, 2020 at 12:27am PDT

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Светлаков бросил в нищете спившуюся звезду ТНТ (5)

Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи...

ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта (1)

Ольга Бузова в очередной раз стала объектом шуток Ивана...

TOP новостей

В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы

В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной...

Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго (22)

6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на...

Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 (9)

Литва планирует приобретение антивирусного препарата...

Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (29)

Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...

Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники (56)

Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с...

|Maža didelių žinių kaina