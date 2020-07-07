ВИДЕО: Сергей Светлаков впервые показал всю свою семью

Семья устраивает прогулки на озера, катается на водных мотоциклах, ходит в горы и даже полным составом сплавилась по реке. И впервые Светлаков опубликовал в социальных видео, где можно увидеть вместе всех его детей - 12-летнюю Настю, 7-летнего Ивана и 3-летнего Макисма.