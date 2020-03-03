ВИДЕО: Сергей Лазарев устроил скандал на телешоу, защищая участницу

Позднее исполнитель опубликовал видеозапись фрагмента программы, где он вступил в спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили. Автор упрекнул участницу шоу в том, что они исполнила песню не на русском языке. В ответ на его реплику Лазарев буквально взорвался гневной тирадой. Он заявил, что такое судейство "рубит дорогу и судьбу классному исполнителю".
В подписи к видео, которое Сергей опубликовал в Instagram, он пояснил, что порой чересчур эмоционально реагирует, но не может оставаться равнодушным к несправедливости.
"Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно, - пишет Лазарев. - Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит".
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Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ "стереотипов", " узких шор и предубеждений", я против "предвзятости и ярлыков", я против "неаргументрованного мнения". ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе", пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе! Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале "Россия" в программе "Ну-ка, все вместе!". Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных? #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе #ЯнеБоюсь
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