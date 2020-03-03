ВИДЕО: Сергей Лазарев устроил скандал на телешоу, защищая участницу

Позднее исполнитель опубликовал видеозапись фрагмента программы, где он вступил в спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили. Автор упрекнул участницу шоу в том, что они исполнила песню не на русском языке. В ответ на его реплику Лазарев буквально взорвался гневной тирадой. Он заявил, что такое судейство "рубит дорогу и судьбу классному исполнителю".

В подписи к видео, которое Сергей опубликовал в Instagram, он пояснил, что порой чересчур эмоционально реагирует, но не может оставаться равнодушным к несправедливости.

"Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно, - пишет Лазарев. - Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит".