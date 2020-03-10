«Серега, а чего ты плачешь-то?!» — спросил Сергея ведущий проекта «Ну-ка, все вместе!».

«Это невероятно, здорово! Очень сложно объяснить… Такой полет!! Это было грандиозное выступление. Ваше выступление мне напоминает хождение по канату. То ли вы упадете… Это очень тонкая линия, по которой вы идете. Ради таких эмоций и стоит жить, смотреть это шоу», — уточнил Лазарев.

«Я вообще не видел, чтобы Лазарев плакал», — добавил Басков, обращаясь к участникам шоу.