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Сергей Лазарев вновь дал повод говорить о себе на певческом шоу «Ну-ка, все вместе!» (телеканал «Россия 1»). На этот раз он опять не смог сдержать эмоций - но на этот раз не ругался, а напротив расстрогался. Произошло это на выступлении 19-летней Полины Смирновой из Мончегорска.
«Серега, а чего ты плачешь-то?!» — спросил Сергея ведущий проекта «Ну-ка, все вместе!».
«Это невероятно, здорово! Очень сложно объяснить… Такой полет!! Это было грандиозное выступление. Ваше выступление мне напоминает хождение по канату. То ли вы упадете… Это очень тонкая линия, по которой вы идете. Ради таких эмоций и стоит жить, смотреть это шоу», — уточнил Лазарев.
«Я вообще не видел, чтобы Лазарев плакал», — добавил Басков, обращаясь к участникам шоу.
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