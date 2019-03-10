Этой весной в Тель-Авиве пройдет “Евровидении-2019”. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream. Как вам песня? Достойна ли победы?
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