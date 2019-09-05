Анна опубликовала в Instagram ролик, в котором в шутку утверждает, что все, кто прикладывался к ее груди, живут долго и счастливо. "Ученые доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение - чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу", - пообещала Семенович в подписи к посту.