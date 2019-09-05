Анна опубликовала в Instagram ролик, в котором в шутку утверждает, что все, кто прикладывался к ее груди, живут долго и счастливо. "Ученые доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение - чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу", - пообещала Семенович в подписи к посту.
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Учёные доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% ☝🏼 Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте ❤️ Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу 😂😂😘 #юмор Вчера сделали крутую фотосессию в Питере, скоро будет море красивых фоток и много моего декольте 😉 Спасибо моей прекрасной команде, я получила огромное удовольствие от работы с вами ❤️ Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #питер #сьемки #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️
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