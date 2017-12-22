Спустя 14 лет после премьеры самый плохой фильм в мире - "Комната" Томми Вайсо - наконец выходит в широкий прокат.

Этой чести лента, которая, несмотря на кошмарную режиссуру, получила культовый статус, обязана успеху картины Джеймса Франко "Горе-творец", пишет The Hollywood Reporter, Показывать "Комнату" будут 600 кинотеатров США - но только один день, 10 января.

Томми Вайсо является не только режиссером, но и сценаристом, продюсером и инвестором своего творения, он же сыграл главную роль. "Комната" рассказывает о любовном треугольнике между героем Вайсо, его другом и его невестой. 14 лет назад фильм решились показать только два кинотеатра.

В комментариях для прессы Вайсо настаивал на том, что "Комната" стала для него скорее способом самовыражения, нежели серьезной кинематографической работой. В пользу этой версии говорит, к примеру, тот факт, что некоторые сцены фильма сняты не в фокусе - просто потому, что никому не пришло в голову выставить верный режим объективов камер. А иногда картинка "скачет" - оператор не мог удержать камеру, когда все участники съемочной группы начинали в очередной раз смеяться над царившим на площадке бардаком. Все актеры, как и почти все участники съемочной группы, были уверены, что фильм никто никогда не увидит.

В итоге большинство зрителей посчитало фильм абсурдом. Однако постепенно фильм завоевал популярность, а взрывной интерес к "Комнате" появился, когда Франко в своем "Горе-творце" показал практически документальную историю - как режиссер и актер ввязываются в авантюру со съемками фильма, несмотря на полное отсутствие таланта и навыков.

NEWSru.com
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