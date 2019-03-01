Российская продавщица, отправившая в нокаут разбушевавшегося покупателя, покорила сердца посетителей Reddit. Пользователи из разных стран признавались женщине в любви и высказывали восхищение.
© Shutterstock nuotr.

Видео с камеры наблюдения появилось в треде BetterEveryLoop 28 февраля. В ролике показана очередь на кассе пивного магазина. Внезапно один из покупателей берет другого и начинает бить им о холодильник с пивом. Видя это, продавщица вышла из-за прилавка. Она подошла к агрессору, пару раз ударила его по лицу, затем пнула ногой и сбила с ног ударом по голове. Судя по дате в правом верхнем углу записи, инцидент произошел 26 декабря 2016 года.

"Думаю, я влюбился", — отреагировал на видео пользователь с ником discerningpervert. "Боже мой... Она потрясающая!" — восторгается DoktorThodt. Всего тред насчитывает больше 1,4 тысячи комментариев. Участники обсуждения сравнили российскую продавщицу с киношными супергероями, которые вершат справедливость. Пользователь gregsting предположил, что перед тем, как ввязаться в драку, продавщица сказала стоящему на кассе покупателю: "Извините, я должна надрать задницу, я вернусь через минуту".

Комментаторы треда также обратили внимание на реакцию остальных мужчин в очереди. Многих насмешило, что они наблюдали за происходящим с отсутствующим видом, словно ничего особенного не случилось.

Lenta.ru
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