ВИДЕО: Роскошная жизнь! Тимати нырнул к акулам, чтобы удивить дочь

Жизнь девочки, действительно, можно назвать сказкой, ведь знаменитый папа делает все для того, чтобы Алиса увидела мир и получала самые яркие воспоминания. Накануне Тимати в прямом смысле рисковал своей жизнью, чтобы развлечь дочь. Музыкант плавал вместе с акулами в огромном аквариуме со стеклянными стенами. Алиса наблюдала за ним, думая, что это очередная игра.

Певец в принципе любит развлечения, связанные с риском. Однажды Тимати во время отдыха подвергся атаке хищной барракуды, коварство и агрессия которой хорошо известны опытным дайверам. Рыба набросилась на ничего не подозревающего рэпера, когда он занимался серфингом.

Серфингисты нередко подвергаются нападению акул и барракуд. Дело в том, что из морских глубин доска для серфинга напоминает хищникам морскую черепаху, мясо которой является излюбленной пищей обитателей глубин. Обычно барракуды вонзают зубы в артерии и вены ног, провоцируя обильное кровотечение, которое сложно остановить. К счастью, напавшая на певца хищница промахнулась и укусила его только за большой палец ноги.

Тимати тогда отнесся к происшествию с юмором. “Барракуда вообще не в курсе, насколько бодрым у нее получился завтрак”, — пошутил он.