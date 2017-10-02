ВИДЕО: Роскошная жизнь! Тимати нырнул к акулам, чтобы удивить дочь

Пока в Сети продолжают обсуждать, вышла ли фотомодель Анастасия Решетова замуж за Тимати и ждет ли она от него ребенка, сам рэпер продолжает подтверждать звание самого крутого отца на свете. Ведь за трогательными отношениями музыканта и трехлетней Алисы следят миллионы поклонников экс-выпускника “Фабрики звезд”, пишет “7 дней”.
© Instagram nuotr.

Жизнь девочки, действительно, можно назвать сказкой, ведь знаменитый папа делает все для того, чтобы Алиса увидела мир и получала самые яркие воспоминания. Накануне Тимати в прямом смысле рисковал своей жизнью, чтобы развлечь дочь. Музыкант плавал вместе с акулами в огромном аквариуме со стеклянными стенами. Алиса наблюдала за ним, думая, что это очередная игра.

Певец в принципе любит развлечения, связанные с риском. Однажды Тимати во время отдыха подвергся атаке хищной барракуды, коварство и агрессия которой хорошо известны опытным дайверам. Рыба набросилась на ничего не подозревающего рэпера, когда он занимался серфингом.

Серфингисты нередко подвергаются нападению акул и барракуд. Дело в том, что из морских глубин доска для серфинга напоминает хищникам морскую черепаху, мясо которой является излюбленной пищей обитателей глубин. Обычно барракуды вонзают зубы в артерии и вены ног, провоцируя обильное кровотечение, которое сложно остановить. К счастью, напавшая на певца хищница промахнулась и укусила его только за большой палец ноги.

Тимати тогда отнесся к происшествию с юмором. “Барракуда вообще не в курсе, насколько бодрым у нее получился завтрак”, — пошутил он.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Sep 28, 2017 at 5:10am PDT

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