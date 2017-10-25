ВИДЕО: Родственники звезд, которые могут вас удивить

Знаменитости часто публикуют в соцсетях совместные снимки с родными, а иногда и берут их с собой за компанию на различные светские мероприятия.

Но некоторые звезды шоу бизнеса все же стараются скрывать близких и потому крайне редко показывают их фотографии. Предлагаем посмотреть, как выглядят звезды и их родственники, о которых вы не знали..

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