ВИДЕО: Родственники звезд, которые могут вас удивить

Знаменитости часто публикуют в соцсетях совместные снимки с родными, а иногда и берут их с собой за компанию на различные светские мероприятия.
Но некоторые звезды шоу бизнеса все же стараются скрывать близких и потому крайне редко показывают их фотографии. Предлагаем посмотреть, как выглядят звезды и их родственники, о которых вы не знали..
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