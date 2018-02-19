"Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу", — говорится в предисловии к клипу. Дрейк также отдал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете и подарил юному фанату машину.
В Instagram рэпер назвал эту акцию "самым важным делом в его жизни".
В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.
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