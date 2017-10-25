Российский шоумен Максим Галкин неустанно пополняет видеохронику своей жизни с Аллой Пугачевой.
© Instagram

Уже несколько месяцев Галкин делает фото- и видеоотчеты о своей жизни с певицей Аллой Пугачевой и детьми. На днях он опубликовал в Instagram видео о визите Лаймы Вайкуле, которая гостила у звездных друзей в Подмосковье.

Во время прогулки по дому Лайма попыталась открыть одну из дверей, на что Пугачева ее остановила, заявив: "Не надо, здесь у меня бывшие мужья замурованы".

Дамысдюн. Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам 😱 #лаймалла #ужасынашегогородка #дамысдюн #алла #лайма

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Oct 23, 2017 at 6:44am PDT

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Принц Уильям ругается с Елизаветой II из-за Кейт Миддлтон

Судя по всему, британские СМИ неслучайно называют...

ВИДЕО: Родственники звезд, которые могут вас удивить

Знаменитости часто публикуют в соцсетях совместные...

ВИДЕО: Пугачева показала комнату замурованных бывших мужей

Российский шоумен Максим Галкин неустанно пополняет...

Французский композитор подал иск к Киркорову за плагиат (3)

Французский композитор Жильбер Синуэ подал иск против...

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили оформили развод (2)

23 октября Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили...

TOP новостей

Зарплаты адвокатов, нотариусов и приставов удивили их самих (14)

Недавно Фонд социального страхования ("Содра") объявил,...

Либералы в столице проявляют себя и в неожиданных местах (3)

В Вильнюсской клинической больнице, которой управляет...

Как будут выглядеть города будущего в Литве? (9)

Представляя город будущего, мы обычно говорим о...

Собчак заявила, что не призывала к отделению Крыма от России (29)

Телеведущая Ксения Собчак считает, что ее нельзя судить...

В Литве установится неприятная погода

В середине недели усилится ветер, ожидаются осадки....