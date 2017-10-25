ВИДЕО: Пугачева показала комнату замурованных бывших мужей

Уже несколько месяцев Галкин делает фото- и видеоотчеты о своей жизни с певицей Аллой Пугачевой и детьми. На днях он опубликовал в Instagram видео о визите Лаймы Вайкуле, которая гостила у звездных друзей в Подмосковье.

Во время прогулки по дому Лайма попыталась открыть одну из дверей, на что Пугачева ее остановила, заявив: "Не надо, здесь у меня бывшие мужья замурованы".