ВИДЕО: Пугачева показала комнату замурованных бывших мужей

Уже несколько месяцев Галкин делает фото- и видеоотчеты о своей жизни с певицей Аллой Пугачевой и детьми. На днях он опубликовал в Instagram видео о визите Лаймы Вайкуле, которая гостила у звездных друзей в Подмосковье.
Во время прогулки по дому Лайма попыталась открыть одну из дверей, на что Пугачева ее остановила, заявив: "Не надо, здесь у меня бывшие мужья замурованы".
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