ВИДЕО: Пугачева объявила своей преемницей Лободу

"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени". Видео с этими словами Лобода опубликовала в Instagram, выступив на открытии "Новой волны" в Сочи.
Среди подписчиков певицы не все разделили мнение Пугачевой. Часть из них предположили, что она просто пошутила. Другие же заявили, что Лобода пресмыкается перед Пугачевой. Ну а третьи вспомнили, что Лобода - гражданка Украины, а им хотелось бы видеть королевой сцены россиянку.
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