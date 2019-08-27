Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей на российской эстрадной сцене.
Atlikėja Loboda
© Instagram

"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени". Видео с этими словами Лобода опубликовала в Instagram, выступив на открытии "Новой волны" в Сочи.

Среди подписчиков певицы не все разделили мнение Пугачевой. Часть из них предположили, что она просто пошутила. Другие же заявили, что Лобода пресмыкается перед Пугачевой. Ну а третьи вспомнили, что Лобода - гражданка Украины, а им хотелось бы видеть королевой сцены россиянку.

SHOWTIME!
Статьи по теме:

ФОТО: 46-летняя Наташа Королева разделась и встала вверх тормашками (18)

Певица Наташа Королева вдохновилась снимком,...

Тилль Линдеманн приехал в Киев на разборки с Лободой?

Новый пост Потапа в микроблоге вызвал множество...

На Светлану Лободу подали в европейский суд (1)

Организаторы европейского тура Светланы Лободы...

"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле (2)

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми...

"Пора носить брюки!": Пугачева напугала сеть новым фото (1)

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вызвала...

ВИДЕО: Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram новое семейное...

В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

Снимки были сделаны в 1999 году.

"Не девочка уже!": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото (9)

Больше года назад Пугачева сменила стилиста, поэтому...

Знаменитости

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Киномагнат Харви Вайнштейн в понедельник не признал...

ВИДЕО: Пугачева объявила своей преемницей Лободу

Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода...

Директор Софии Ротару опроверг информацию о раке у певицы

Слухи о неважном состоянии здоровья 72-летней артистки...

Откровенные фото Насти Каменских заставили понервничать ее мужа (1)

Украинская певица Настя Каменских выложила серию...

Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет

56-летний американский режиссер и один из самых...

TOP новостей

Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (42)

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...

В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (4)

Со следующего года жители многоквартирных домов,...

Вильнюс не осмелился поднять плату за парковку, расширят самые дорогие зоны (5)

Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos после...

Жители Жежмаряй по-прежнему выступают против дома для инвалидов, на место выехал министр (1)

Жители литовского Жежмаряй по-прежнему выступают...

В Литве воздух местами прогреется до 30 градусов

В Литве продолжается солнечное и жаркое лето. Только...