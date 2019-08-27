ВИДЕО: Пугачева объявила своей преемницей Лободу

"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени". Видео с этими словами Лобода опубликовала в Instagram, выступив на открытии "Новой волны" в Сочи.

Среди подписчиков певицы не все разделили мнение Пугачевой. Часть из них предположили, что она просто пошутила. Другие же заявили, что Лобода пресмыкается перед Пугачевой. Ну а третьи вспомнили, что Лобода - гражданка Украины, а им хотелось бы видеть королевой сцены россиянку.