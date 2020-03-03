ВИДЕО | Прощенное воскресенье Волочковой: песни, танцы с бубном, утро в свинарике

Например, Анастасия лихо отплясывала под заводные песни в черном коротком платье. В один момент балерина сделала вертикальный шпагат и, видимо, забыв, во что она одета, продемонстрировала нижнее белье.

На следующее утро танцовщица оказалась в неожиданном месте. Волочкова опубликовала видео из свинарника. Она решила показать подписчикам живущих в нем животных.

“Слетала на вертолете в гости. И к детям кабанчиков”, — подписала публикацию Анастасия. В видео слышно, как балерина опасается животных и прашивает хозяина, не набросятся ли они на нее.