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Анастасия Волочкова по-своему отмечала Прощенное воскресенье. Судя по публикациям в ее инстаграм-аккаунте, балерина провела выходные в загородном отеле, где отрывалась по полной программе — пела песни, принимала участие в танцах под звуки бубна и аккордеона, посещала экскурсии, — с интересом перечисляют dni.ru.
ВИДЕО | Прощенное воскресенье Волочковой: песни, танцы с бубном, утро в свинарике
© Itar-Tass / Scanpix

Например, Анастасия лихо отплясывала под заводные песни в черном коротком платье. В один момент балерина сделала вертикальный шпагат и, видимо, забыв, во что она одета, продемонстрировала нижнее белье.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 29, 2020 at 11:08pm PST

На следующее утро танцовщица оказалась в неожиданном месте. Волочкова опубликовала видео из свинарника. Она решила показать подписчикам живущих в нем животных.

“Слетала на вертолете в гости. И к детям кабанчиков”, — подписала публикацию Анастасия. В видео слышно, как балерина опасается животных и прашивает хозяина, не набросятся ли они на нее.

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