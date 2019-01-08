ВИДЕО: Появились первые кадры последнего сезона "Игры престолов"

Фрагменты из восьмого, заключительного сезона "Игры престолов" попали в трейлер самых ожидаемых новинок HBO в 2019 году. Также там представлены кадры из новых сезонов сериалов "Настоящий детектив", "Большая маленькая ложь" и "Хранители".
Ожидается, что последний сезон "Игры престолов" выйдет в эфир в апреле.
"Игра престолов" снимается по произведениям американского писателя и драматурга Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, и с тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий "Эмми".
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