ВИДЕО: Певец Шура стал бомжом

По его словам, жилище он приобрел в 2003 году за 100 тысяч долларов. Тогда он боролся с наркотической зависимостью и переписал недвижимость на другого человека. "Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно", — объяснил артист.
"Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж", — посетовал Шура.
Он поблагодарил новых жильцов за то, что позволили ему пожить в квартире еще два месяца, пока он не найдет новую квартиру. Шура заявил, что собирается брать ипотеку.
Шура (настоящее имя Александр Медведев) приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".
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