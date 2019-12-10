В Сети можно найти видеозаписи первых больших выступлений таких известных теперь исполнителей как Дима Билан, Ани Лорак, Нюша, Сергей Лазарев. Вот они.
Нюша, она же Анна Шурочкина, впервые выступила сольно перед большой аудиторией в 12 лет, а за год до этого начала работать в составе поп-группы "Гризли".
Сергей Лазарев, как известно, пел в группе "Непоседы", давшей старт дуэту Smash!, где Лазарев пел с Владом Топаловым, и группе "Тату". В то время он и был приглашен выступить в телепрограмме “Утренняя звезда”. Сергею было 14 лет.
Полина Гагарина сама поделилась видеозаписью, сделанной, когда ей было 7 лет. Правда, она не уточнила, где именно выступала. Но уже тогда это была очень уверенная в себе артистка, пусть и маленькая.
Пелагея уже в 4 года начала выступать на сцене, а в 10-летнем возрасте у нее уже был контракт со звукозаписывающей студией. Спустя год девочка с невероятно сильным голосом выступила в программе "Старый телевизор", став известной миллионам зрителей.
Дима Билан (тогда еще Витя Белан) начал покорять сцену с детства, но сначала как музыкант - он играл на аккордеоне. А потом и запел и допелся, как мы знаем, до победы на "Евровидении". А в 1995 году это был скромный милый мальчик.
Каролина Куек в 14 лет получила первый контракт, а через год уже стала известной, выступив в передаче “Утренняя звезда” уже как Ани Лорак. По ее словам, смена имени была вынужденной, так как в телеконкурсе участвовала еще одна девочка с именем Каролина и юной певице хотелось, чтобы зрители запомнили именно ее.
ВИДЕО: Первые выступления Билана, Нюши и других современных российских поп-звед
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