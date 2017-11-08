ВИДЕО: Паулина Андреева и Баста зажгли в бане

Звезды собираются представить кавер-версию шлягера Натальи Ветлицкой “Посмотри в глаза”. Премьера клипа состоится в среду, 8 ноября. За день до его выхода в Сети появился бэкстейдж со съемок ролика. В нем Баста берет интервью у Паулины Андреевой. Актриса призналась, что ассоциирует себя с богиней Афродитой, а также поделилась впечатлениями от пребывания в необычной локации.
“Это какая-то потрясающая баня. Это очень удивительная, красивая локация. Непопулярная, вы нигде не могли ее видеть”, — рассказала Паулина.
Судя по всему, работа над видео проходила в непринужденной атмосфере. На кадрах, обнародованных кинокомпанией Art Pictures, основанной Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским, звезды шутят и дурачатся. По-видимому, Басте и Паулине Андреевой легко удалось найти общий язык. В одной из сцен актриса предстанет в откровенном платье серебристого цвета в стиле 80-х.
Задолго до премьеры картина “Мифы” стала одной из самых обсуждаемых. В дебютном полнометражном фильме молодого актера Александра Молочникова засветились многие знаменитости — Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Ксения Собчак и другие. Первый показ ленты состоялся в июне в рамках фестиваля “Кинотавр” в Сочи.
В центре сюжета комедии — хитросплетения судеб нескольких героев, имена которых регулярно мелькают в светской хронике. Их сыграли Федор Бондарчук, Иван Ургант, Сергей Безруков и Игорь Верник. В одном из интервью Паулина Андреева призналась, что известный телеведущий Первого канала не сразу согласился сниматься у Молочникова.
“С Ваней пришлось встречаться в 9 утра и устраивать пробы, уговаривать его сняться. Обычно ведь режиссер подбирает под себя актера, а Ургант выбирал под себя режиссера”, — говорила актриса, смеясь.
Стоит отметить, что Паулина Андреева не в первый раз выступает в качестве певицы. Девушка исполнила песню Closer, которая вошла в саундтрек к блокбастеру Федора Бондарчука “Притяжение”. А в сериале Валерия Тодоровского “Оттепель”, повествующем о жизни СССР в 60-х, Паулина сыграла роль ресторанной артистки. Музыку к телепроекту написал Константин Меладзе. Именно он и предложил Андреевой попробовать себя в неожиданном амплуа. До этого Паулина была убеждена, что у нее отсутствуют вокальные способности.
ВИДЕО: Паулина Андреева и Баста зажгли в бане
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