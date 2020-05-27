ВИДЕО | Оставшийся без работы Басков снизошел до рекламы презервативов

Певец снял видео на свой новый хит "Зараза!", ставший популярным еще до карантина. Ролик исполнитель сделал в виде мультфильма, поскольку у него не было возможности провести реальные съемки. В нем все персонажи предстают в образах насекомых.

Однако Николай Басков переборщил с желанием окупить видео с помощью рекламы, сообщает "Экспресс газета". У музыканта получилось какое-то промо презервативов, службы доставки и недорогих магазинов обуви и аксессуаров. Поклонники посчитали, что слишком навязчивые вставки брендов испортили клип.